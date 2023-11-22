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الأربعاء، 22-11-2023 01:44 م

أردوغان: من الممكن أن أجري زيارة لمصر قريبا

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الوكيل الاخباري- قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفيين على متن الطائرة خلال رحلة عودته من الجزائر، إنه من الممكن أن يجري زيارة لمصر قريبا.اضافة اعلان


وأوضح أردوغان: "نريد زيادة عدد المرضى الذين يتم استقبالهم في المشافي التركية من غزة، وعلينا إعادة إعمار قطاع غزة، الذي سيبقى أرضا فلسطينية حتى لو احتلته إسرائيل".

وتابع الرئيس التركي: "كسر الحصار (على غزة) سيكون ممكناً بخطوات واستراتيجيات تضعها منظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية وليس دولة أو دولتان، وعلينا إلزام إسرائيل بالامتثال للقانون الدولي ومحاسبتها على أفعالها".

روسيا اليوم

 




 

 


 

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