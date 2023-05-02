أردوغان يعلن حجم احتياطيات تركيا من الذهب والنقد الأجنبي

الوكيل الإخباري - أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن احتياطي النقد الأجنبي في البنك المركزي التركي يبلغ حاليا 122 مليار دولار.



جاء ذلك في كلمة ألقاها أمس الاثنين، خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة السابعة لنقابة الموظفين الحكوميين.

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وتطرق في خطابه إلى الوضع المعيشي العام للمواطنين، مبينا أن حكومته ستعيد النظر في رواتب المتقاعدين ممن يتقاضون أكثر من 7500 ليرة تركية بعد الانتخابات المقبلة، بهدف تحسينها أكثر.



وكانت الحكومة التركية رفعت في الآونة الأخيرة أجور كافة المتقاعدين ممن كانوا يتقاضون رواتب دون 7500 ليرة، فيما لم تشمل الزيادة من كانوا يتقاضون فوق هذا الحد.



وصرح أردوغان بأن حكومته ستجري زيادة على رواتب الموظفين في يوليو المقبل، مؤكدا أن الحكومة لن تسمح للتضخم بسحق دخل الموظفين.



وأكد أن حكومته تستعد لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحد من الارتفاع المفاجئ لأسعار إيجارات المنازل في المدن الكبرى خاصة بعد زلزال 6 فبراير الماضي.



وتابع قائلا: "بالتأكيد سنحل مشكلة ارتفاع أسعار إيجارات المنازل عن طريق إنتاج المزيد من البيوت عبر مؤسسة الإسكان الجماعي".

RT