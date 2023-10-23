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الإثنين، 23-10-2023 06:09 م

أردوغان يوقع على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف الناتو

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الوكيل الاخباري- وقع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على بروتوكول انضمام السويد إلى حلف الناتو، وتم إرساله من الرئاسة التركية إلى البرلمان من أجل تحديد موعد للتصويت عليه في جلسة عامة للبرلمان.

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هذا وقد أجل أردوغان في وقت سابق التصديق على عضوية السويد، متهما ستوكهولم بالتساهل مع المسلحين الأكراد والجماعات الأخرى التي يعتبرها تهديدات أمنية.

ولم يعرف بعد متى سيصوت البرلمان التركي على عضوية السويد في الناتو.

ويتعين على جميع أعضاء الناتو البالغ عددهم 31 حليفا، أن يؤيدوا عضوية السويد، إلا أن تركيا وهنغاريا لم تصدقا على طلب ستوكهولم للانضمام بعد.

 




 

 


 

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