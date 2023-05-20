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السبت، 20-05-2023 01:21 م

أسطول المحيط الهادئ الروسي يحصل على سفينة دعم عسكري مميزة

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الوكيل الإخباري - أعلنت الخدمة الصحفية بوزارة الدفاع الروسية أن أسطول المحيط الهادئ في جيش البلاد سيحصل على سفينة دعم وإمداد عسكري كاسحة للجليد.

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وجاء في بيان صادر عن الخدمة "دخلت كاسحة الجليد العسكرية Evpatiy Kolovrat المنطقة البحرية التي يعمل فيها أسطول المحيط الهادئ الروسي في المحيط الهندي، في يناير الماضي كانت هذه السفينة قد بدأت رحلتها التي تتجه فيها ليتم تسليمها للأسطول المذكور، طريق السفينة يمر عبر البحر الأبيض المتوسط والمحيط الهندي، وعند وصولها إلى كامتشاتكا سيتم تسليمها لأسطول المحيط الهادئ".


وكانت روسيا قد بدأت بتطوير هذه السفينة في شركة "ألماز" عام 2018 في إطار المشروع الحكومي 21180М، وأنزلتها إلى المياه أول مرة عام 2020، وصممتها لتعمل كسفينة شحن ودعم وإمداد عسكري قادرة على العمل في المياه المتجمدة، كما يمكن استعمالها كآلية لقطر ومساعدة السفن الأخرى في حالات الطوارئ.


وتتمتع السفن التي تطورها روسيا في إطار المشروع 21180М بهياكل بطول 82 مترا وعرض 19 م، كما يمكن لهذه السفن الحركة بسرعة 14 عقدة بحرية ونقل طاقم مكون من 28 شخصا، والعمل لمدة 30 يوما، وقطع مسافة 7600 ميل بحري في كل مهمة، فضلا عن أنها مجهزة بمنصات لحمل المروحيات.

 

RT

 




 

 


 

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