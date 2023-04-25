غوتيريش ولافروف يناقشان وضع أوكرانيا والشرق الأوسط واتفاقية الحبوب

الوكيل الإخباري - ناقش الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال لقائه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس الاثنين، الوضع في أوكرانيا وما حولها، والوضع في سوريا واليمن وأفغانستان، وكذلك التعاون بين روسيا والأمم المتحدة وتنفيذ اتفاقية حبوب البحر الأسود.

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وبحسب بيان أممي، أعرب غوتيريش عن مخاوفه بشأن العقبات الأخيرة التي واجهها مركز التنسيق المشترك في عملياته اليومية، مقدما للوزير لافروف رسالة إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "حدد فيها طريقة مقترحة للمضي قدما تهدف إلى تحسين وتوسيع نطاق المعايير الدولية لأبحاث الغذاء لمبادرة الحبوب حيث تراعي المواقف التي عبرت عنها الأطراف أخيرا والمخاطر التي يشكلها انعدام الأمن الغذائي العالمي".



كما تم توجيه رسائل مماثلة من الأمين العام إلى الموقعين الآخرين على الاتفاقية.



وأحاط الأمين العام علما بالمخاوف التي أعربت عنها روسيا بشأن تنفيذ مذكرة التفاهم بينها وبين الأمانة العامة للأمم المتحدة بشأن الترويج للمنتجات الغذائية والأسمدة الروسية في الأسواق العالمية، وقدم تقريرا مفصلا عن التقدم المحرز بهذا الصدد.



وأكد غوتيريش التزام الأمم المتحدة بمواصلة العمل لمعالجة القضايا المتبقية، مطلعا لافروف على جهود الأمانة العامة لمعالجة قضايا البلد المضيف (أي الولايات المتحدة)، لا سيما فيما يتعلق بتأشيرات المسؤولين الروس.



على صعيد متصل، يعقد لافروف مساء اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا في مقر الأمم المتحدة بعد أن يكون قد ترأس جلسة نقاشية عامة بشأن القضية الفلسطينية.



وترأس روسيا جلسات مجلس الأمن الشهر الحالي.



بترا