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الثلاثاء، 25-04-2023 09:10 ص

رئيس استخبارات أوكرانيا: كييف ستنتصر في الحرب هذا العام

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الوكيل الإخباري - أكد رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريلو بودانوف، أن بلاده ستحقق الانتصار في الحرب ضد روسيا هذا العام.

وأوضح بودانوف أنه من الممكن بصورة كبيرة استعادة جميع الأراضي الأوكرانية بحلول نهاية هذا العام.

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واستبعد لجوء روسيا إلى السلاح النووي عندما تدخل القوات الأوكرانية شبه جزيرة القرم التي تسيطر عليها روسيا.


وأضاف أنه يمكن الفوز في الحرب من خلال استعادة حدود 1991، عندما تم إعلان استقلال أوكرانيا بعد الانفصال عن الاتحاد السوفيتي.


وعلَّق على الهجوم المتوقع خلال الربيع، قائلاً: "أعتقد أنه سوف تتم استعادة أراضٍ كافية"، دون أن يشير إلى مكان الهجوم.

 

البيان

 




 

 


 

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