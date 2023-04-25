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الثلاثاء، 25-04-2023 02:03 م

الاتحاد الأوروبي يخصص لأوكرانيا 1.5 مليار يورو

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الوكيل الإخباري - قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في تغريدة على تويتر، إن الاتحاد الأوروبي خصص شريحة أخرى من المساعدة لأوكرانيا بمبلغ مليار ونصف المليار يورو.

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وأضافت فون دير لاين، في النص الذي كتبه بالإنجليزية والأوكرانية: "سنواصل مساعدة أوكرانيا، وسنواصل دعم عمل مؤسساتها ومنشآت البنية التحتية فيها. وكذلك سنساعدها في تنفيذ الإصلاحات الهامة جدا".

وتابعت فون دير لاين القول، إن الاتحاد الأوروبي سيواصل تمويل سلطات كييف في نزاعها المسلح مع روسيا.


ووفقا لها، تهدف هذه الشريحة المالية إلى "تقديم الدعم العاجل لمساعدة أوكرانيا على تلبية احتياجاتها العاجلة".


في يناير الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها تخطط لتحويل مليار ونصف المليار يورو إلى أوكرانيا شهريا اعتبارا من مارس وذلك من حزمة جديدة من المساعدات المالية الكلية بقيمة 18 مليار يورو مخصصة لعام 2023.

 

RT

 




 

 


 

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