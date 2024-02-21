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الأربعاء، 21-02-2024 09:15 ص

"أكسيوس": الجمهوريون في الكونغرس الأمريكي يتوقعون وقف عمل الحكومة الفدرالية

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الوكيل الإخباري - ذكر موقع "أكسيوس" أن الجمهوريين في مجلس النواب الأمريكي يتوقعون وقف عمل الحكومة الفدرالية في البلاد بسبب عدم التوصل إلى حل لمواصلة تمويلها.

وقال: "انتقل الجمهوريون في مجلس النواب وراء الأبواب المغلقة من موقف حذر متفائل إلى توقع وقف لعمل الحكومة".

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ونقل عن مصادر أن الحكومة الأمريكية ستتوقف عن عملها بسبب غياب ميزانية دائمة وعدم اتخاذ قرار مؤقت جديد في هذا المجال. وأضاف: "يتوقع الناس وقف عمل الحكومة حتى لو استمر عدة أيام فقط".


وسيتعين على رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون بعد عودة الكونغرس من الوقفة الحالية الخيار بين مواصلة مواجهة الديمقراطيين فيما يتعلق بميزانية البلاد، الأمر الذي يهدد بغياب قرار حول تمويل الحكومة وبين عقد صفقة معهم مما يهدد منصب جونسون نفسه.


ووقع الرئيس الأمريكي جو بايدن في يناير الماضي قانونا حول التمديد المؤقت للتمويل الحكومي، مما سمح مرة أخرى بتجنب وقف عمل هيئات السلطة الفدرالية. وتنص هذه الوثيقة على تخصيص الأموال لجزء من الهيئات الفدرالية بحلول 1 مارس القادم وللهيئات الأخرى – بحلول 8 مارس القادم.

 

RT

 




 

 


 

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