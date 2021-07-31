السبت 31-07-2021
الوكيل الاخباري

بايدن يفرض عقوبات على حكومة كوبا ويهدد بإجراءات أخرى

وزارة التربية : ورشة للتربويين - رابط

الحكومة تقرر اغلاق معبر جابر مؤقتا امام حركة البضائع والركاب

وزير الصحة يوضح حول امكانية العودة إلى الإجراءات التشديدية

رئيس الوزراء يكشف شرط العودة للحياة الطبيعية بالاردن

قطر تعيد الأردن إلى قائمة الدول الحمراء

الاحتلال يقمع وقفة احتجاجية في الشيخ جراح وسط القدس

رئيس الوزراء في جولة مفاجئة داخل المطار

رئيس الوزراء يكشف عن خطط واجراءات حكومية قادمة

فرنسا تسجل رقم كبير بوفيات كورونا

السبت، 31-07-2021 08:45 م

ألبانيا تستعيد 5 نساء و14 طفلا من مخيم سوري

610587e24c59b7201d4f31f4
رئيس الوزراء الألباني إيدي راما


الوكيل الإخباري - أعلنت ألبانيا أنها ستستعيد 5 نساء و14 طفلا من مخيم الهول في سوريا، على صلة بألبان انضموا إلى الجماعات الإرهابية في سوريا والعراق.

اضافة اعلان


وقال رئيس الوزراء الألباني إيدي راما بعد لقائه مدير عام الأمن العام اللبناني اللواء عباس إبراهيم في بيروت:  "الخبر السار هو أن 14 طفلا وخمس نساء نقلوا من معسكر الجحيم.. أنا هنا لأصطحب الأطفال والنساء وأعيدهم إلى الوطن غدا".


وأشار إلى أن "وزارة الداخلية الألبانية ومؤسسات استخباراتية أخرى تتعاون بشكل وثيق مع السلطات اللبنانية بشأن إعادة اللاجئين".
وتابع: "سنبذل قصارى جهدنا لإعادتهم إلى وطنهم حتى آخر ألباني".

 

المصدر : روسيا اليوم 


 




 

 


 

إقرأ ايضا
بايدن

بايدن يفرض عقوبات على حكومة كوبا ويهدد بإجراءات أخرى

61057f314c59b71fd6644532 (1)

العراق يرسل جرحى تفجير مدينة الصدر إلى إسطنبول للعلاج

6105845e4c59b720410ef181

التحالف العربي: تدمير طائرة مسيرة ومفخخة استهدفت خميس مشيط

O3PCB6NPU4HV3H5W23NHERQ4HY

فرنسا .. اشتباكات عنيفة بين الشرطة ومحتجين على قيود كورونا

61057f54423604368a230436

ولاية سودانية تعلن حالة الاستنفار القصوى إثر ارتفاع منسوب النيل

6104fd9142360442ee50ef98

الولايات المتحدة ..ترحيل عدد من العائلات المهاجرة سرا

أخبار متعلقة
news-031220-syria.altahaluf

التحالف الدولي يعتقل قياديين من تنظيم داعش في سوريا

_109141599_gettyimages-1173590084

تركيا تعلن تصفية 7 مسلحين وتدمير مواقع ردا على مقتل جنود لها في سوريا

جو-بايدن

الولايات المتحدة تخصص 100 مليون دولار لتلبية احتياجات اللاجئين في أفغانستان

ماكروون

وفداً من الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا يلتقي الرئيس الفرنسي ماكرون

60c729404c59b75314508773

انفجار عبوة ناسفة بسيارة في سوريا

4461774_1621940162

إعلام لبناني: اندلاع حريق في باخرة ترسو بمرفأ بيروت - صورة