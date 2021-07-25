تركيا تعلن تصفية 7 مسلحين وتدمير مواقع ردا على مقتل جنود لها في سوريا

الوكيل الإخباري- قالت وزارة الدفاع التركية، اليوم الأحد، إنها قامت بـ "تحييد" 7 عناصر في إطار الرد على "استشهاد جنديين بمنطقة عملية درع الفرات، بشمال سوريا".

اضافة اعلان

وأشارت وزارة الدفاع التركية، إلى أنه "تم الرد بالمثل على الإرهابيين، وتدمير مواقعهم وتحييد (قتل) 7 على الأقل وفق حصيلة أولية"، دون ذكر التنظيم الذي ينتمون إليه، لافتة إلى أن "دماء الشهداء لم تذهب سدى، واستمرار العمليات والضربات في المنطقة".



وأفادت، يوم أمس السبت، بأن جنديين تركيين قتلا وأصيب اثنان آخران في هجوم على عربتهم المدرعة في أراضي عملية "درع الفرات" بشمال سوريا.



وأضافت وزارة الدفاع التركية، أن القوات التركية أطلقت النار على الفور ردا على الهجوم، الذي قالت وسائل إعلام، إنه وقع في منطقة مدينة الباب بمحافظة حلب.

المصدر: روسيا اليوم