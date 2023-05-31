الأربعاء 31-05-2023
الوكيل الاخباري

انتهاء دوام المؤسسات الحكومية اليوم بمناسبة زفاف ولي العهد

نمو الاقتصاد الإيطالي أكثر من المتوقع في الربع الأول

جامعة العلوم والتكنولوجيا الأردنية تفرح بالحسين - صور

تحديد تعرفة بند فرق أسعار الوقود لشهر حزيران بقيمة صفر

الحكومة تقرر تخفيض أسعار البنزين 90 بقيمة 5 قروش والديزل 4 قروش لكل لتر

عشائر الأغوار الشمالية تواصل ليالي الفرح ابتهاجاً بزفاف ولي العهد

انخفاض معدل البطالة في الأردن بالربع الأول من 2023

113 حريقاً في الأردن خلال 24 ساعة

الجيش السوداني يعلق مشاركته في مفاوضات جدة

بث مباشر اليوم لحفل العشاء "القرا" بمناسبة زفاف ولي العهد

الأربعاء، 31-05-2023 01:00 م

ألمانيا.. اعتقال 7 أشخاص في إطار تحقيق حول تمويل "داعش"

6477192e423604272e4437e4


الوكيل الإخباري - اعتقلت السلطات الألمانية سبعة أشخاص، يشتبه في أنهم من أنصار تنظيم "داعش" الإرهابي، وساهموا في تمويل عناصر التنظيم المسجونين في مخيمي الهول وروج شمال سوريا.

اضافة اعلان


وكشف ممثلو الادعاء، اليوم الأربعاء، أن السلطات نفذت 19 مداهمة في نفس الوقت في كل من بادن-فورتمبيرغ وبريمن وهامبورغ وهيسن ونورد راين فستفاليا وراينلاند-بفالتس، فضلا عن مداهمة عقار في هولندا.


فيما تشتبه السلطات في انتماء المقبوض عليهم إلى شبكة دولية ناشدت تقديم تبرعات مالية لـ"داعش "في سوريا، عبر منصات من بينها تطبيق "تليغرام"، ثم نقلت هذه التبرعات بعد ذلك إلى التنظيم أو وسطاء تابعين له.


وقال ممثلو الادعاء إن مبلغا لا يقل عن 65 ألف يورو (71552 دولارا) جرى تحويله بهذه الطريقة، وأضافوا أن الأموال استخدمت لدعم أعضاء التنظيم المسجونين في سوريا وفي بعض الحالات سهلت فرارهم من معسكرات الاعتقال.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
64771b834c59b76ff71c8cfd

كييف تعلن تسلمها 60 دبابة من الدول الغربية

647715af4c59b75fca514a15

سوريا تستأنف رحلات الطيران المباشرة مع دولة جديدة

64770d384c59b7767d365e2b

عبد اللهيان: العلاقات الإيرانية الإماراتية ستتطور جدا

6477078d4c59b7591c2cbd30

الجيش السوداني يعلق مشاركته في مفاوضات جدة

647705f14c59b77d90331f80

الحكومة الروسية تفرض حظرا مؤقتا على تصدير خراطيش الرصاص

6477035f4c59b76c2736dac6

قوات الدعم السريع تؤكد التزامها بالهدنة

أخبار متعلقة
image770x420cropped_1428 (1)

مجلس الأمن يناقش الملفين السياسي والإنساني في سوريا

6458f3664c59b769b0545a3e

بري يرحب بعودة سوريا إلى الجامعة العربية وجنبلاط يشبهها بالـ"تايتانيك"

63ca5c09423604696a39d3db

بكين تعلق على استئناف نشاط سوريا بالجامعة العربية

645753154c59b73003784cbf

إيران تدعو دول المنطقة للتعاون في مجال المياه وتؤكد استعدادها لمساعدة سوريا

image - 2023-05-07T095356.067

تركيا: 33 ألف هزة ارتدادية أعقبت الزلزال المدمر

GPS_Satellite_NASA_art-iif-e1416432217297

وزير الاتصالات الإيراني: سنساعد سوريا في صنع أقمار صناعية