ألمانيا.. اعتقال 7 أشخاص في إطار تحقيق حول تمويل "داعش"

الوكيل الإخباري - اعتقلت السلطات الألمانية سبعة أشخاص، يشتبه في أنهم من أنصار تنظيم "داعش" الإرهابي، وساهموا في تمويل عناصر التنظيم المسجونين في مخيمي الهول وروج شمال سوريا.

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وكشف ممثلو الادعاء، اليوم الأربعاء، أن السلطات نفذت 19 مداهمة في نفس الوقت في كل من بادن-فورتمبيرغ وبريمن وهامبورغ وهيسن ونورد راين فستفاليا وراينلاند-بفالتس، فضلا عن مداهمة عقار في هولندا.



فيما تشتبه السلطات في انتماء المقبوض عليهم إلى شبكة دولية ناشدت تقديم تبرعات مالية لـ"داعش "في سوريا، عبر منصات من بينها تطبيق "تليغرام"، ثم نقلت هذه التبرعات بعد ذلك إلى التنظيم أو وسطاء تابعين له.



وقال ممثلو الادعاء إن مبلغا لا يقل عن 65 ألف يورو (71552 دولارا) جرى تحويله بهذه الطريقة، وأضافوا أن الأموال استخدمت لدعم أعضاء التنظيم المسجونين في سوريا وفي بعض الحالات سهلت فرارهم من معسكرات الاعتقال.

RT