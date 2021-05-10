ألمانيا: المحادثات النووية الإيرانية تستغرق وقتا طويلا

الوكيل الإخباري - قال وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، إن الوقت عامل جوهري في مفاوضات فيينا الرامية لإحياء الاتفاق النووي الإيراني، مضيفا أن المحادثات تستغرق وقتا طويلا لكنها تجري في أجواء طيبة.

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ولفت ماس على هامش اجتماع مع نظرائه بالاتحاد الأوروبي في بروكسل إلى أن "المفاوضات صعبة وشاقة لكن جميع المشاركين يجرون المحادثات في أجواء بناءة".

وأضاف في المقابل أن "الوقت ينفد.. ونحن نهدف إلى العودة الكاملة للاتفاق النووي الإيراني لأن هذه هي الطريقة الوحيدة لضمان عدم قدرة إيران على امتلاك أسلحة نووية".



وعاد المسؤولون الأمريكيون إلى فيينا الأسبوع الماضي للمشاركة في جولة رابعة من المحادثات غير المباشرة مع إيران حول سبل العودة للامتثال للاتفاق، الذي انسحب منه الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في 2018، وهو ما دفع إيران بعد حوالي عام إلى البدء في خفض التزامها بشروط الاتفاق.

المصدر : روسيا اليوم