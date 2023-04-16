ألمانيا تغلق آخر محطاتها النووية العاملة

الوكيل الإخباري - أغلقت ألمانيا آخر المحطات النووية الثلاث العاملة في البلاد، حيث تخلت بذلك عن قطاع طاقتها النووية بعد 60 عاما من استخدامها.



وتدل نتائج استطلاع للرأي العام أجرته مؤسسة "Infratest" على أن 59% من الألمان لا يعتبرون القرار بإغلاق المحطات النووية في البلاد صحيحا، فيما يؤيده 34% من سكان البلاد.

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كما عبر الكثير من المشاركين في الاستطلاع عن قلقهم من أن الانتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة سيؤدي إلى زيادة أسعار الطاقة.



وسخر قراء في شبكة الإنترنت وكتبوا: "بعد إغلاق المفاعلات النووية الأخيرة في ألمانيا، تعتمد الحكومة على مفاعلات تم تطويرها حديثا لدراجات الشحن. ألمانيا بلد الابتكارات وستظل كذلك".

RT



