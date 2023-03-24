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الجمعة، 24-03-2023 11:49 م

قائد حافلة يدهس العديد من المارة في مطار ألماني

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الوكيل الإخباري - أصاب سائق حافلة في ألمانيا العديد من المارة اليوم الجمعة داخل مرآب سيارات بمطار كولونيا بون الألماني.

وقال متحدث باسم الشرطة المحلية إنه توجه نحو الضحايا بطريقة مستهدفة، لكنهم تمكنوا من تفاديه.

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وأضاف أنه لم يصب أحد إصابة تمثل خطراً على حياته، ومعظم الإصابات طفيفة، مبينا أنه قد تم القبض على السائق البالغ من العمر 57 عاماً ونقل إلى المستشفى.


وقال المتحدث إنه يعتقد أنه مريض عقلياً.


وأضاف أنه "على ما يبدو توجه نحو عدة سيارات والعديد من المشاة ولكنهم تمكنوا من تفاديه."


وأوضح المتحدث بالقول: "نتحدث حالياً عن عدة إصابات"، كما أصيب ضابط شرطة بجروح طفيفة لأن الرجل قاوم السلطات حين شرعت في اعتقاله.

 

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