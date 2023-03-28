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الثلاثاء، 28-03-2023 01:30 م

ألمانيا.. عودة حركة النقل العام بعد إضراب أمس

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الوكيل الإخباري - عادت عمليات النقل العام في ألمانيا، بما فيها خدمات قطارات المسافات الطويلة والحركة الجوية إلى طبيعتها اليوم الثلاثاء، بعد إضراب ضخم في مجال النقل أدى إلى توقف الحركة في أجزاء كبيرة من البلاد للضغط من أجل زيادة الأجور في القطاع.

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وبحسب وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، توقفت حركة السفر في جميع أنحاء البلاد أمس الاثنين مع توقف آلاف العمال في المطارات والسكك الحديد وأماكن أخرى عن العمل.


وكانت نقابة فيردي العمالية الكبرى دعت إلى الإضراب لمدة 24 ساعة في جميع أنحاء البلاد يوم أمس، مع نقابة السكك الحديد للضغط من أجل زيادة الأجور في قطاع النقل وسط مستويات عالية من التضخم.


بترا


 




 

 


 

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