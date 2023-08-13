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الأحد، 13-08-2023 05:43 م

أمطار وفيضانات تؤدي الى مقتل 55 شخصا في بنغلادش

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الوكيل الاخباري- لقي 55 شخصا على الأقل مصرعهم جراء أمطار غزيرة وانزلاقات للتربة ضربت مناطق متفرقة في بنغلادش منذ أسبوعين، طالت آثارها أكثر من مليون شخص.

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وأعلنت السلطات المحلية في عدد من المناطق في بنغلاديش، اليوم الأحد، أن الفيضانات والانزلاقات الأرضية تسببت منذ بداية الشهر الحالي، بمقتل 21 شخصا في كوكس بازار، و19 شخصا في شيتاغونغ، و10 أشخاص في بانداربان و5 في رانغاماتي، مشيرة إلى أن هذه المناطق الأربع هي الأكثر تضررا من الأمطار.
وتهدد الفيضانات باستمرار ملايين الأشخاص في هذا البلد، الذي يزيد تغير المناخ فيه من وتيرة وشدة تأثيرها، في وقت يضعف فيه إمكانية توقع حدوثها.

 




 

 


 

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