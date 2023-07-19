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الأربعاء، 19-07-2023 01:23 م

المغرب.. فيضانات وسيول جارفة في إقليم الحوز بمراكش

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الوكيل الإخباري- شهد إقليم الحوز بمدينة مراكش المغربية، ليل يوم أمس الثلاثاء سيولا وفيضانات جارفة أدت إلى خسائر مادية.

وقد تسببت العواصف الرعدية في سيول جارفة أتت على أشجار مثمرة خاصة، مما خلف خسائر مادية جسيمة تمثلت في إلحاق أضرار بواجهة المقاهي. كما جرفت السيول سيارتين في حصيلة أولية، دون تسجيل أي خسائر في الأرواح.

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هذا وقد قامت مصالح الدرك الملكي بإشراف القائد الإقليمي بفتح الطريق الرابطة بين تحناوت واسني التي اغلقتها الفيضانات وفتح الطريق بين اوريكة، أوكيمدن وامليل، والتي كانت وراء عزل قرابة 120 دوارا، والطريق بين امزميز وتيشكا، التي كانت وراء عزل 150 دوارا على مدى ثلاثة أيام، والطريق بين امزميز واوكيمدين، والتي كانت وراء عزل 80 دوارا.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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