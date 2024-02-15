أميركا تشن 4 ضربات على مناطق سيطرة الحوثيين باليمن

الوكيل الإخباري- قالت القيادة الوسطى الأميركية إنها نفذت -مساء أمس الأربعاء- 4 ضربات ضد 7 صواريخ مضادة للسفن و3 مسيرات في مناطق سيطرة الحوثيين باليمن.

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ومنذ مطلع العام الجاري، يشن تحالف تقوده واشنطن ولندن غارات، يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتهم في البحر الأحمر، وهو ما قوبل برد من الحوثيين من حين لآخر.



و"تضامنا مع غزة" التي تواجه حربا إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، استهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن إسرائيلية أو مرتبطة بها في البحر الأحمر، مؤكدين عزمهم مواصلة عملياتهم حتى إنهاء الحرب على القطاع.