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الإثنين، 12-02-2024 11:17 ص

الحوثيون: استهدفنا سفينة أميركية بالبحر الأحمر وحققنا إصابة مباشرة

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الوكيل الإخباري- قال الناطق العسكري باسم أنصار الله (الحوثيين) يحيى سريع، إنهم استهدفوا سفينة ستار آيريس الأميركية بالبحر الأحمر بصواريخ، وإنهم حققوا إصابة مباشرة جراء ذلك.

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وقالت القوات المسلحة اليمنية في بيان إنه "انتصارا لمظلومية الشعب الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا.. قامت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية باستهداف سفينة "ستار أيرسStar Iris " الأمريكية في البحر الأحمر وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة وكانت الإصابة دقيقة ومباشرة".


وأضاف البيان أن "القوات المسلحة اليمنية واستجابة لواجبها الديني والأخلاقي والإنساني، مستمرة في تنفيذ قرار منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ فلسطين المحتلة في البحرين الأحمر والعربي حتى وقفِ العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاعِ غزة".


وشددت على أنها "لن تتردد في تنفيذ المزيد من العمليات ردا على الجرائم الصهيونية بحق إخواننا في قطاع غزة وكذلك ردا على العدوان الأمريكي البريطاني المستمر على بلدنا العزيز".


وكان مركز تنسيق التجارة البحرية التابع للبحرية البريطانية UKMTO أعلن صباح اليوم الاثنين، عن وقوع حادث على بعد 40 ميلا بحريا جنوب المخا اليمنية، ناصحا  السفن بالعبور بحذر والإبلاغ عن أي نشاط مشبوه.



 




 

 


 

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