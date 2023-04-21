أميركا.. تمويل جديد لمكافحة تغير المناخ بهذه القيمة

الوكيل الاخباري - أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن خططا لزيادة التمويل الأميركي لمساعدة الدول النامية على مكافحة تغير المناخ والحد من إزالة الأشجار في غابات الأمازون المطيرة في البرازيل، وذلك خلال اجتماع الخميس مع زعماء أكبر اقتصادات في العالم.



وحث بايدن نظراءه على أن يتحلوا بالطموح في وضع أهداف لخفض الانبعاثات ومنع درجة الحرارة العالمية من تجاوز 1.5 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية، وذلك خلال اجتماع عبر الإنترنت لمنتدى الاقتصادات الكبرى حول الطاقة والمناخ.



وقال بايدن "نحن في لحظة خطر كبير لكن توجد أيضا إمكانيات كبيرة وجادة. بالالتزام الصحيح وتنفيذ كل دولة للتعهدات.. يمكن أن يظل هدف الحد من ارتفاع درجة الحرارة العالمية بما لا يتجاوز 1.5 درجة في متناول اليد".



وتصدر الدول المشاركة في المنتدى نحو 80 بالمئة من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، بحسب البيت الأبيض.



وأعلن بايدن مساهمة أميركية بقيمة مليار دولار لصندوق المناخ الأخضر، الذي يمول مشروعات الطاقة النظيفة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ في الدول النامية، مما يضاعف المساهمة الأميركية في المجمل.



وأعلن بايدن أيضا خططا لطلب 500 مليون دولار على مدى خمسة أعوام للمساهمة في صندوق الأمازون الذي يعمل على مكافحة إزالة الغابات في منطقة الأمازون البرازيلية والأنشطة ذات صلة.

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