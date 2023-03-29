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الأربعاء، 29-03-2023 11:41 م

الجمعية العامة تطلب رأي العدل الدولية حول التزامات الدول تجاه المناخ

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الوكيل الاخباري - اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا طلبت فيه فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الدول فيما يتعلق بتغير المناخ الذي وصفته بأنه تحد لم يسبق له مثيل.

وقالت الجمعية العامة في قراراها، إن رفاه أجيال البشرية الحالية والمقبلة يتوقف على التصدي لتغير المناخ فورا وعلى سبيل الاستعجال، مشيرة إلى أن تغير المناخ الناجم عن فعل الإنسان قد أحدث أضرارا واسعة النطاق للطبيعة والناس .

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