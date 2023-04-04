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الثلاثاء، 04-04-2023 11:14 م

ترمب يغادر محكمة مانهاتن بعد مثوله في جلسة تاريخية

ترامب


الوكيل الاخباري - غادر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، مساء اليوم الثلاثاء، مقرّ المحكمة الجنائية في مانهاتن بنيويورك بعد أن مثل أمامها في جلسة تاريخية أصبح معها أول رئيس أميركي سابق أو في السلطة يوجّه إليه اتّهام جنائي، بحسب واشنطن بوست.

وأمضى الملياردير الجمهوري ساعتين في المحكمة قبل أن يخرج أمام كاميرات المصوّرين الصحافيين، ومن المقرّر أن يتحدّث في وقت لاحق مساء اليوم الثلاثاء لدى عودته إلى فلوريدا، بمقر أقامته الحالي.

ومن المقرر أن يعقد الرئيس الأميركي السابق ترمب مؤتمرا صحفيا في فلوريدا.

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