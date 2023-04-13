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الخميس، 13-04-2023 11:51 م

قطر: أسباب تعليق عضوية سوريا في جامعة الدول العربية لا تزال قائمة

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الوكيل الاخباري - اعتبر رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني في مقابلة تلفزيونية بثّت مساء الخميس، أنّ الحديث عن عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية "تكهّنات"، مشدّداً على أنّ أسباب تعليق عضوية دمشق لا تزال قائمة بالنسبة للدوحة.

وقال المسؤول القطري لتلفزيون قطر الحكومي، "قرار دولة قطر ألا تتّخذ أي خطوة إذا لم يكن هناك حلّ سياسي للأزمة السورية".

وأضاف أنه بالنسبة للدول الأخرى "كلّ دولة لها تقييمها وهذا قرار سيادي يخصّهم، ولكن دولة قطر هذا موقفها المتمسكة به حتى اليوم، وإلى الآن لا يوجد شيء إلا تكهّنات ولا شيء واضحاً مطروح على الطاولة".

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