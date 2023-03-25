أميركا وكندا تتوصلان لاتفاق حول الهجرة

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توصل الرئيس الأميركي جو بايدن ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، إلى اتّفاق يتعلّق بملفّ الهجرة، بحسب واشنطن بوست.وأكّد بايدن في خطاب أمام البرلمان الكندي، أمس الجمعة، أنّ الولايات المتّحدة وكندا ستعملان سويًّا لمكافحة المهاجرين غير الشرعيّين الذين يعبرون من بلاده إلى جارتها الشماليّة.وينصّ الاتّفاق على أن تستعيد الولايات المتّحدة طالبي اللجوء غير المسجّلين الذين يعبرون من أراضيها إلى كندا، في حين تتعهّد كندا بقبول أعداد أكبر من طلبات الهجرة.وعلى صعيد آخر، سعى بايدن إلى طمأنة المستثمرين بعدما تسبّبت الاضطرابات الأخيرة في القطاع المالي بتراجعاتٍ حادّة في البورصات العالميّة، مؤكّدًا أنّ "المصارف على ما يُرام".وبالإضافة إلى الهجرة غير النظامية والعلاقات الثنائية، تناولت المحادثات بين بايدن وترودو ملفات دولية من أبرزها دور الصين، والوضع في هايتي.يذكر أن زيارة بايدن لكندا هي الأولى من نوعها منذ زيارة باراك أوباما عام 2009.