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السبت، 25-02-2023 05:29 م

بايدن يؤكّد نيّته إعلان ترشّحه لولاية ثانية

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الوكيل الاخباري - أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن مساء الجمعة، أنّه ينوي إعلان ترشّحه لولاية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرّرة في 2024 لكنّه لن يُقدم على هذه الخطوة الآن، بحسب واشنطن بوست .اضافة اعلان


وفي مقابلة أجرتها معه شبكة "إيه بي سي نيوز"، قال بايدن (80 عاماً)، الرئيس الأكبر سنّاً في تاريخ الولايات المتّحدة، إنّ "نيّتي , ولقد كانت منذ البداية الترشّح" لولاية ثانية.

وكانت السيّدة الأميركية الأولى جيل بايدن قد صرحت لوكالات أنباء عالمية قبل ساعات من ذلك إنّ زوجها حسم قرار ترشّحه وكلّ ما تبقّى هو تحديد متى وأين سيتمّ الإعلان عن ذلك.

وأضاف بايدن "هناك الكثير من الأمور الأخرى التي نحتاج إلى إنجازها على المدى القصير قبل أن أبدأ حملة" انتخابية لولاية ثانية.

وردّاً على سؤال عمّا إذا كان عمره يؤثّر على قراره بالترشّح من عدمه، أجاب بايدن "كلا. لكن من المشروع أن يثير الناس قضايا تتعلّق بعمري، هذا أمر مشروع تماماً".

 




 

 


 

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