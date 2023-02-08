أنت كاذب.. نواب جمهوريون يشتمون بايدن خلال خطاب حال الاتحاد!

الوكيل الإخباري- هتف عدد من نواب الكونغرس بكلمة "كاذب" خلال خطاب الرئيس الأمريكي جو بايدن عن حال الاتحاد، عندما قال إن البعض في الحزب الجمهوري يريد وقف برامج الضمان الاجتماعي.

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وهاجم بايدن الجمهوريين بسبب أزمة سقف الديون، قبل أن يقول إن بعض النواب الذين لم يكشف عن أسمائهم، طالبوا بتقليص ووقف برامج الرعاية الطبية والضمان الاجتماعي.



وسمع هتاف "كاذب" خلال إلقاء الرئيس الأمريكي خطابه، على الرغم من أنه لم يكن واضحا من يهتف.



ولوحت النائب مارجوري تايلور غرين بيديها معترضة، فيما كان النائب تروي نيلز يصيح رافضا لحديث بايدن، وهز العديد من النواب الجمهوريين رؤوسهم لإبداء عدم موافقتهم على ما قاله بايدن.



وألقى الرئيس الأمريكي كلمة حال الاتحاد أمام أعضاء الكونغرس اليوم الأربعاء، وتطرق فيها إلى الوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة وعدد من المسائل الخارجية على غرار الوضع في أوكرانيا.



وتعرض بايدن لانتقادات شديدة من المشرعين الجمهوريين بخصوص مسألة إسقاط المنطاد الصيني، الأمر الذي دفعه للانفعال خلال خطابه، حيث ظهر عليه الغضب مع تعالي الصرخات المنددة بكيفية تصرفه مع المسألة الحساسة.

روسيا اليوم