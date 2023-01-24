فواتير أسلحة لزيلينسكي بدلا من الدبابات

الوكيل الاخباري- قال مرشح الكونغرس السابق في فلوريدا تشاك كاليستو، إن اشنطن بحاجة إلى إرسال فواتير بالأسلحة إلى فلاديمير زيلينسكي، وليس الدبابات الأمريكية.

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وكتب كاليستو عبر تغريدة في "تويتر" : "حث ليندسي غراهام الولايات المتحدة للتو على إرسال دبابات إلى زيلينسكي بعد رحلته إلى أوكرانيا. الشيء الوحيد الذي نحتاج إلى إرساله إلى زيلينسكي هو الفاتورة".

وفي وقت سابق، دعا السناتور الجمهوري ليندسي غراهام الإدارة الأمريكية إلى تزويد كييف بمركبات عسكرية، من أجل فتح المجال أمام الجميع.



وتطالب أوكرانيا الغرب منذ عدة أشهر، بتزويدها بمركبات مدرعة للعمليات الهجومية.



وأعرب فلاديمير زيلينسكي في تصريحات لوسائل إعلامية عن عدم رضاه عن حجم المساعدات الغربية، معتبرا أن توريد عشر أو 20 أو حتى 50 دبابة لن يحل المشكلة، لأن "الجيش الروسي لديه ألفا منهم".

روسيا اليوم