السبت 06-01-2024
الوكيل الاخباري
 

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السبت، 06-01-2024 11:18 م

أوباما يوجه بايدن في حملته الانتخابية

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 الوكيل الاخباري - أثار الرئيس الأميركي الأسبق باراك أوباما تساؤلات حول هيكل حملة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن، وناقش الأمر مباشرة مع بايدن وأخبر مساعدي الرئيس وحلفاءه أن الحملة بحاجة إلى تمكينها لاتخاذ القرارات دون  البيت الأبيض، وفقًا لـ3 أشخاص، على دراية بالمحادثات.

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، قال أحد الأشخاص إن أوباما أصبح "متحمسًا" في مناقشة انتخابات 2024 وعودة الرئيس السابق دونالد ترامب المحتملة إلى السلطة، واقترح على مستشاري بايدن أن الحملة تحتاج إلى المزيد من صناع القرار رفيعي المستوى في مقرها في ويلمنغتون بولاية ديلاوير.

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