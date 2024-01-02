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الثلاثاء، 02-01-2024 09:19 ص

"نيويورك بوست": بايدن أمضى أكثر من ثلث عام 2023 في العطل

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الوكيل الإخباري - أفادت صحيفة "نيويورك بوست" بأن الرئيس الأمريكي جو بايدن أمضى أكثر من ثلث عام 2023 في الإجازات.

وذكرت الصحيفة نقلا عن بيانات إحصائية أن رئيس الولايات المتحدة أمضى 138 يوما في العطل (37% من العام بأكمله). وكان المكان المفضل لقضاء العطلات بالنسبة لبايدن هو مقر إقامته في ولاية ديلاوير.

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وأشارت الصحيفة إلى أن بايدن أمضى أيضا بعض الوقت في كامب ديفيد، وفي جزيرة سانت كروا في البحر الكاريبي، وعلى بحيرة تاهو.


وأضافت "نيويورك بوست"، أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب كان يقضي في المتوسط 26% فقط من وقته خارج البيت الأبيض كل عام.

 

RT

 




 

 


 

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