الخميس 16-02-2023
الوكيل الاخباري

الأردن استورد اجهزة تابلت بقيمة 7.5 مليون دينار العام الماضي

عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

تمديد فترة إستكمال وثائق الطلبة المرشحين للاستفادة من المنح والقروض

أبو كركي يعلّق بعد الهزات في البحر الميت: لا يوجد أي تطور سلبي والوضع مطمئن

الاحتلال يعتقل ستة فلسطينيين من رام الله

تعرف على أسعار الذهب في الأردن الخميس

البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 200 مليون دينار

الطاقة: ارتفاع البنزين بنوعيه وانخفاض الكاز والديزل عالمياً

تحذيرات من أطول موجة برد في السعودية

وفاة بحادث دهس على شارع الأردن

الخميس، 16-02-2023 09:11 ص

أوكرانيا ترصد 6 مناطيد تجسس في مجالها الجوي

image - 2023-02-16T090952.564


الوكيل الإخباري - أعلنت السلطات الأوكرانية أنها رصدت ستة مناطيد تجسس مشتبه بها فوق العاصمة كييف.

وسجلت القوات الجوية الأوكرانية نحو ستة أهداف جوية معادية وأسقطت بعضها، حسبما أعلنت الإدارة العسكرية في كييف، على "تليغرام"، أمس الأربعاء.

اضافة اعلان


وذكرت السلطات، في بيان، أن النتائج الأولية تشير إلى أن الأهداف كانت مناطيد في مهب الريح، يمكن تجهيزها بعواكس أو معدات استخباراتية.


وأوضح البيان أنه من الممكن أن يكون الروس قد أرسلوا تلك المناطيد للكشف عن المواقع الأوكرانية المضادة للطائرات.


وأشار إلى أن السلطات تفحص المنطاد لتحديد الغرض منه.


وأعلنت أوكرانيا عن رصد سلسلة من الأجسام المحمولة جواً في الأيام الماضية، في حين أغلقت مولدوفا المجاورة مجالها الجوي مؤقتاً يوم الثلاثاء الماضي، بسبب منطاد جاء من أوكرانيا وانجرف إلى رومانيا.


وأغلقت مولدوفا مجالها الجوي لأكثر من ثلاث ساعات، مشيرةً إلى مخاطر أمنية، لكنها لم تقدم مزيداً من المعلومات.


وقالت هيئة الطيران في مولدوفا إن القرار اتُّخذ لضمان سلامة الطيران المدني.

 

البيان

 




 

 


 

إقرأ ايضا
image - 2023-02-16T104730.440

مطار ميونيخ يلغي كل رحلاته غدا الجمعة بسبب إضراب لعمال خدمات

image - 2023-02-16T101210.479

بعد أزمة المنطاد.. استقالة مستشارة بايدن بشأن سياسة الصين

63edd0184236042fe11ba205

زلزال قوي في حوض أعمق بحيرة للمياه العذبة في العالم

AA17xmKk

ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار نيوزيلندا إلى 5

63edcdd94c59b723f46a0382

سيئول تعيد توصيف نظام كوريا الشمالية بالعدو

image - 2023-02-16T093904.163

من هو سيف العدل زعيم القاعدة الجديد؟

أخبار متعلقة
63dbaa8b4236044ee468bb4b

كييف تدعو تبيليسي إلى تسليمها الرئيس الجورجي السابق ساكاشفيلي

6221fc664c59b7594c617d64

الخارجية الروسية تعلق على تصريحات ماكرون بشأن تسليم طائرات إلى كييف

mf.b37mrtl.ru.63ad53d04236041ead19ef7c_2_191328_29

دبابات "ليوبارد 2" تهز كرسي شولتس

thumbs_b_c_f39ddaefa7989c4174e7d0752b670222

الاتحاد الأوروبي يبني مخزونات في فنلندا لمواجهة التهديدات النووية

63c263e14c59b76b0b1c013a

بوتين ينهي المعاهدات مع مجلس أوروبا قانونيا

image - 2023-01-17T144013.599

رئيسة المفوضية الأوروبية: دعمنا الثابت لأوكرانيا لن يتراجع