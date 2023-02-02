الخميس 02-02-2023
الوكيل الاخباري

التربية تفعل رابط نتائج التوجيهي - رابط

"شؤون المرأة" تلتقي الفريق الوطني لسياسة إدماج النوع الاجتماعي

قاضي القضاة يتفقد سير العمل في مباني المحاكم الشرعية الجديدة

تفاصيل الحالة الجوية يوم الجمعة - تحذيرات

فصل وإنذار 14 طالبا في جامعة الحسين بن طلال

الخارجية تدين إقدام سلطات الاحتلال على هدم عدد من منازل الفلسطينيين

نسبة حجوزات فنادق العقبة لفئة 5 نجوم 41% مع نهاية الأسبوع الحالي

الملك سلمان يصدر أوامر ملكية هامة

مواعيد العمل بجولات الترخيـص المتنقل خلال شهر شباط

التنمية تنهي توزيع 30 ألف بطاقة غذائية ممغنطة بمناسبة عيد ميلاد الملك

الخميس، 02-02-2023 03:42 م

كييف تدعو تبيليسي إلى تسليمها الرئيس الجورجي السابق ساكاشفيلي

63dbaa8b4236044ee468bb4b


الوكيل الإخباري - أفادت وزارة الخارجية الأوكرانية، اليوم الخميس، بأن معاملة السلطات الجورجية للرئيس الجورجي السابق ميخائيل ساكاشفيلي "غير إنسانية" وتدعو تبيليسي لتسليمه إلى كييف.

اضافة اعلان


وجاء في بيان صدر عن الوزارة: "تحتج وزارة الخارجية الأوكرانية بشدة على المعاملة اللاإنسانية للمواطن الأوكراني ميخائيل ساكاشفيلي المحتجز خلف القضبان في جورجيا. وندعو السلطات الجورجية إلى التوقف فورا عن إهانة ميخائيل ساكاشفيلي وتسليمه إلى أوكرانيا".


ودعت الوزارة المنظمات الدولية إلى "الوقوف علنا دفاعا عن المواطن الأوكراني".


وأفاد أفراد من عائلة ساكاشفيلي وممثلون عن حزب الحركة الوطنية المتحدة المعارض، في وقت سابق، بأنه بسبب الحالة الصحية الحرجة تم نقل ساكاشفيلي إلى وحدة العناية المركزة. وفي وقت لاحق نفى مدير عيادة فيفاميد، مكان تواجد ساكاشفيلي للعلاج، هذه المعلومات.


وكان ساكاشفيلي، قد اعتقل في جورجيا، في 1 أكتوبر 2020 بتهمة ارتكاب عدد من الجرائم الجنائية.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
الكويت

الكويت تعلن اتخاذ إجراءات عاجلة لتعديل التركيبة السكانية

63dbbb9f4c59b75e9e1b499a

السعودية.. منع احتجاز الجثامين والمرضى والأوراق الثبوتية

Germany-Netherlands-Ukraine-Russia-Leopard-2A6-Main-Battle-Tank-MBT-machine-gun-firing

دولتان أوروبيتان تعتزمان دمج قواتهما البرية قبل نهاية أبريل المقبل

63dba38542360409ba5d0e49

البرلمان الأوروبي يجرد نائبين من الحصانة

63dbb0244236044f114c012a

رئيس وزراء أوكرانيا يحدد المبلغ المطلوب من الغرب عام 2023

63dba3cc4c59b75d642c0a47

فرنسا تصبح خامس دولة توقف عمل قنصليتها في اسطنبول

أخبار متعلقة
6221fc664c59b7594c617d64

الخارجية الروسية تعلق على تصريحات ماكرون بشأن تسليم طائرات إلى كييف

mf.b37mrtl.ru.63ad53d04236041ead19ef7c_2_191328_29

دبابات "ليوبارد 2" تهز كرسي شولتس

5a16945dd437500f4a8b4567

سيناتور روسي يحذر من وقوع صدام مباشر بين موسكو والناتو

image - 2023-01-05T124216.759

الأمين العام لحلف الأطلسي يحذر من الاستخفاف بروسيا

image - 2023-01-05T083331.225

أمريكا تدرس تزويد أوكرانيا بناقلات جنود مدرعة

773x435_cmsv2_3ff5697f-39d7-54c1-9851-e4770089dc0e-7284546

صادرات الأسلحة الألمانية تسجل انخفاضا طفيفا في 2022