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السبت، 19-02-2022 12:34 م

أوكرانيا تعلن عن مقتل أول جنودها خلال تبادل القصف مع دونباس

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الوكيل الإخباري-أعلن الجيش الأوكراني مقتل أحد جنوده، صباح اليوم السبت، خلال قصف متبادل مع القوات العسكرية التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في دونباس.

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نقلت صحيفة "ذا غارديان" بيان الجيش الأوكراني الذي أعلن فيه عن سقوط أول قتيل ضمن صفوفه خلال تبادل للقصف المدفعي مع القوات العسكرية التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في دونباس.


وصرح الجيش الأوكراني أنه رصد عشرات الانتهاكات لوقف إطلاق النار من قبل القوات العسكرية التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك التي ردت بالقصف على تجمعات سكنية مستخدمة المدفعية الثقيلة.


هذا وتتبادل السلطات الأوكرانية وجمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان (المعلنتان من جانب واحد) اتهامات بخرق اتفاقات مينسك وانتهاك نظام وقف إطلاق النار.


وتدفع سلطات كييف، منذ فترة، بقوات إضافية ومعدات عسكرية ثقيلة، إلى خط التماس الفاصل بين قواتها المسلحة، والقوات التابعة لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين؛ ما يرفع من حدة التوتر القائم في منطقة "دونباس"، جنوب شرقي أوكرانيا.

 

سبوتنيك

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