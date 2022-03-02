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الأربعاء، 02-03-2022 12:35 م

أوكرانيا تغلق الملاحة في شمال شرق البحر الأسود

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الوكيل الإخباري-أعلنت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية اليوم الأربعاء أن أوكرانيا أغلقت الملاحة في المنطقة الشمالية الغربية من البحر الأسود.

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وجاء في منشور للأركان الأوكرانية على "فيسبوك": "من أجل ضمان سلامة الملاحة المدنية، أغلقت القوات البحرية الأوكرانية الملاحة في المنطقة الشمالية الغربية من البحر الأسود".


وحذرت وزارة البنية التحتية الأوكرانية أمس الثلاثاء، من أن البلاد تعد وثائق لمنع السفن الروسية من دخول المياه الإقليمية للبلاد وموانئها، إضافة إلى منع السفن الأوكرانية من دخول الموانئ الروسية.

 

في وقت سابق، قرر كل من بريطانيا وكندا حظر دخول السفن الروسية موانئه وذلك على خلفية الوضع في أوكرانيا.


وأطلقت روسيا في 24 فبراير عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا بهدف "حماية الناس الذين تعرضوا للإهانة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف على مدى ثماني سنوات"، حسبما قاله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.


وقال بوتين إن هذا الوضع تطلب تنفيذ عملية "لنزع السلاح من أوكرانيا"، وحماية المدنيين في دونباس.


وردت الدول الغربية على تحرك موسكو بفرض عقوبات اقتصادية غير مسبوقة على روسيا وتصعيد الدعم العسكري لسلطات كييف.

روسيا اليوم

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