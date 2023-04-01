أوكرانيا تفرض عقوبات على أفراد وشركات روسية

الوكيل الاخباري - أعلنت الرئاسة الأوكرانية، اليوم السبت، عن فرض عقوبات على 33 مواطنا روسيا و 225 شركة تابعة لروسيا، لتشمل تجميد الأصول ووقف العمليات التجارية.



وقالت الرئاسة الأوكرانية، في بيان صحفي نشر على موقعها الإلكتروني: "العقوبات ضد جميع الأفراد وعددهم 33 سارية لمدة 10 سنوات، لافتة إلى أن العقوبات تشمل تجميد الأصول، ووقف العمليات التجارية، وإلغاء التراخيص وغيرها من القيود، فيما يتم فرض قيود على الكيانات القانونية لمدة 10 سنوات" .

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