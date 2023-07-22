أوكرانيا تقر: نفذنا هجوما ناجحا على مستودع للجيش الروسي في القرم

الوكيل الاخباري- بعدما أدى هجوم بطائرة مسيرة إلى انفجار مخزن ذخيرة في شبه جزيرة القرم التي ضمّتها روسيا في العام 2014، أعلنت أوكرانيا اليوم السبت، أنها نفذت هجوما ناجحا على مستودعات للجيش الروسي في القرم.



جاء ذلك، بعدما أدى هجوم بطائرة مسيّرة شنّته أوكرانيا إلى "انفجار" مخزن ذخيرة في القرم، ودفع السلطات إلى إجلاء السكان ضمن نطاق خمسة كلم، وتعليق حركة السكك الحديد، وفق ما أعلن حاكم شبه الجزيرة، السبت.

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وقال سيرغي أكسيونوف عبر تطبيق تليغرام "نتيجة هجوم بطائرة مسيّرة معادية على مقاطعة كراسنوغفارديسكي، حصل انفجار في مخزن ذخيرة"، مضيفاً "تم اتخاذ القرار بإجلاء الناس في نطاق خمسة كلم"، و"بهدف تقليل المخاطر، تم اتخاذ القرار أيضا بتعليق حركة القطارات على السكك الحديد في القرم".

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