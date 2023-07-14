السبت 15-07-2023
الوكيل الاخباري

قانون الجرائم الإلكترونية: الحبس ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد عن 40 ألف دينار لمرتكبي هذه الجرائم

سائحة أجنبية تروي تجربتها مع الأمن في البترا

تعرف على أسعار الخضار والفواكه بالسوق المركزي

الأرصاد العالمية تعلق على الاضطرابات الجوية وأثرها على صحة الإنسان

ضبط أب اعتدى على طفله وعرضه للحروق في الكرك

حريق محل تجاري في طبربور

نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المستشفى

الحكومة تحيل مشروعي قانوني الجرائم الإلكترونية والملكية العقارية لمجلس النواب

تعرف على أعلى درجة حرارة سجلتها المملكة اليوم السبت

"الميثاق الوطني" يُرحب بقرار وضع شركات التمويل الأصغر تحت مظلة البنك المركزي

الجمعة، 14-07-2023 09:44 ص

إجلاء 24 ألف شخص في نيودلهي بسبب فيضان النهر

64b0e69a4236044a1e014e30


الوكيل الاخباري- قامت سلطات منطقة العاصمة الهندية نيودلهي بإجلاء ما يقرب من 24 ألف شخص بعد أن وصل منسوب المياه في نهر جمنة (جامونا) إلى أعلى مستوى له منذ عقود، حسبما أفادت وكالة ANI اليوم الجمعة.

وشهدت مناطق بشمال الهند هطول أمطار غزيرة في الفترة من 8 إلى 10 يوليو، تسببت في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في عدة ولايات. وفي 10 يوليو، وصل منسوب المياه في نهر جمنة الذي يمر عبر نيودلهي، إلى 205.33 متر، وفي 12 يوليو وصل إلى 207.55 متر محطما الرقم القياسي للعام 1978 (207.49 متر).

وبدأت عملية إخلاء أهالي المناطق التي غمرتها السيول في 10 تموز، وبحلول اليوم الجمعة اقترب عدد الذين تم إجلاؤهم من 24 ألفا، وتتواصل أعمال الإنقاذ وإعادة الإعمار في المنطقة المنكوبة.

اضافة اعلان

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

إقرأ ايضا
ArabiaWeatherArabiasea

الأرصاد العالمية تعلق على الاضطرابات الجوية وأثرها على صحة الإنسان

NLqfeKvAAm1CgB9eLWut8oeh2JuT0atkkyFiYStn

نقل رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى المستشفى

image (52)

لخلافة روته .. هولندا تعلن موعد الانتخابات المبكرة

64b2a0294c59b7603033d9a8

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أميرة

64b28ff142360442b979ede4

اتصال هاتفي بين بوتين ورئيس جنوب إفريقيا

1689421636745

لبنان: اتصالات لضمان حركة اليونيفيل بالتنسيق مع الجيش اللبناني

أخبار متعلقة
64ae472e42360456fe13f314

الفيضانات والأعاصير تضرب سوتشي والمناطق المجاورة في جنوب روسيا

64a9137c423604210978b820

شرطة نيودلهي تجري تدريبات واسعة تحضيرا لقمّة العشرين

ا

إعصار يتسبب في مقتل 11 وفقدان 20 في جنوب البرازيل