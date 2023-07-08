شرطة نيودلهي تجري تدريبات واسعة تحضيرا لقمّة العشرين

الوكيل الإخباري - أطلقت شرطة نيودلهي تدريبات أمنية وعسكرية واسعة النطاق، تحضيرا لقمة مجموعة العشرين المزمعة في العاصمة الهندية في سبتمبر المقبل.



وجاء في بيان صدر عن الشرطة أن هذه التدريبات تم تنظيمها من قبل جهاز الأمن الوطني وشرطة نيودلهي وشملت عدة مواقع حيوية في المدينة بينها متاجر تابعة للدولة ومجمع معرض Pragati Maidan والطرق المحيطة بنصب "بوابة الهند" وقاعدة القوات الجوية الهندية في نيودلهي وعدد من الفنادق.

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وأضافت أنه في إطار التدريبات شن إرهابيون مفترضون هجوما في الساعة 15:00 (بتوقيت الهند) من 6 يوليو الجاري استمر حتى الساعة 03:00 من صباح اليوم السبت.



وأشارت إلى أنه لم يتم إبلاغ أحد باستثناء كبار المسؤولين في جميع الإدارات بهذه التدريبات، من أجل جعلها أكثر واقعية.



وتولت الهند رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر الماضي، وستستضيف نيودلهي أكثر من 200 اجتماع بما فيها قمة العشرين التي ستعقد يومي 9 و10 سبتمبر المقبل.

RT