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الأربعاء، 12-07-2023 10:09 ص

الفيضانات والأعاصير تضرب سوتشي والمناطق المجاورة في جنوب روسيا

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الوكيل الإخباري- شهدت منطقة سوتشي في جنوب روسيا مطلع الأسبوع الجاري كارثة طبيعية حقيقية أسفرت عن هطول أمطار غزيرة ترافقت بأعاصير بحرية وخلفت فيضانات جارفة.

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غمرت المياه الشوارع في مدن سوتشي وتوابسي وجوبجا، وهطلت أمطار غزيرة طوال الليل يوم 10 يوليو، ما أسفر عن قطع الأوتوستراد الفيدرالي دون M-4 وطريق جوبغا - سوتشي في عدة مناطق من أدلر إلى الحدود مع جمهورية أبخازيا، وارتفع منسوب المياه إلى الطابق الأول من المنازل.

 

وتشكلت صباح يوم 11 ثلاثة أعاصير فوق البحر في توابسي دفعة واحدة، وسقط البَرَد بحجم بيضة دجاجة في سوتشي. وبلغت الكمية الإجمالية للأمطار في فترة قصيرة من الزمن 80 ملم.

 

روسيا اليوم

 




 

 


 

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