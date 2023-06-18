الأحد 18-06-2023
الوكيل الاخباري

السير: تجمهر الفضوليين قرب حادث سير يُسبب حوادث أخرى

5 إصابات بحادثين منفصلين بسبب تغيير المسرب بشكل مفاجئ

بدء صرف الأجور للمستفيدين من البرنامج الوطني للتشغيل

القبض على مرتكب جريمة سلب محل صرافة في عمّان

بدء استقبال طلبات البعثات العسكرية الخارجية اليوم

الجيش: بدء استقبال طلبات التجنيد اليوم الاحد - رابط

إعصار يتسبب في مقتل 11 وفقدان 20 في جنوب البرازيل

مع بدء موسم الحج.. إجراءات ضرورية للوقاية من الأمراض المعدية

الشرطة الفلسطينية: مقتل شابين وإصابة آخرين بإطلاق نار في الخليل

البث المباشر لـ برنامج الوكيل

الأحد، 18-06-2023 08:12 ص

إعصار يتسبب في مقتل 11 وفقدان 20 في جنوب البرازيل

ا


الوكيل الاخباري - قالت السلطات في ولاية ريو غراند دو سول بجنوب البرازيل، إن 11 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد أن ضرب إعصار خارج المدار المنطقة.

اضافة اعلان


وقالت حكومة الولاية في بيان صحافي، إن العاصفة تسببت في هطول أمطار غزيرة، وإن طائرات هليكوبتر تحلق في المناطق التي غمرتها الفيضانات بحثا عن 20 شخصا مازالوا في عداد المفقودين.


وكانت بلدة كارا التي يبلغ تعدادها أكثر من 8 آلاف شخص أكثر المناطق تضررا على مسار الإعصار.


وقال حاكم الولاية إدواردو ليتي الذي زار المنطقة "نشعر بقلق بالغ إزاء الوضع في (بلدة) كارا. من الضروري أن نتمكن، بطريقة منظمة، من تحديد‭ ‬المناطق الرئيسية المتضررة وكذلك الأشخاص الذين يحتاجون إلى الدعم على وجه السرعة".


ولجأ العديد من السكان في المناطق المتضررة إلى منشآت رياضية في مدنهم للاحتماء بداخلها، وأصدرت السلطات تحذيرا من احتمال حدوث انهيارات أرضية في عدة مناطق.


وقال حاكم الولاية إن السلطات نفذت 2400 عملية إنقاذ في اليومين الماضيين.
والفيضانات التي تؤدي إلى سقوط قتلى شائعة في البرازيل، وتتسبب في حدوث دمار على نطاق واسع.

 

العربية


 




 

 


 

إقرأ ايضا
648e941f4c59b777776d7175

تونس.. تمديد حبس القيادي في النهضة على العريّض 4 أشهر

648e9af442360413684248a8

بوتين وشويغو يثنيان على الطواقم الطبية في منطقة العملية العسكرية الخاصة

image - 2023-06-18T090900.493

أكثر من 60 دولة تشارك في مؤتمر إعادة إعمار أوكرانيا

648e97194c59b7770b2fe0d5

ماسك يدعو لمنح بايدن إمكانية التغريد "بنفسه"

image - 2023-06-18T084946.281

السويسريون يصوتون على حماية المناخ وضرائب الشركات

1687066926_image

الفلبين.. اشتعال النيران في عبارة تقل 120 شخصاً

أخبار متعلقة
w

فيضانات في تركيا

647ad2464c59b77dac553acf

قتيل ومفقودان جراء أمطار غزيرة في اليابان

1685607329604

اليابان: إجلاء أكثر من 46 ألف شخص بسبب الإعصار

646efbd34c59b77ce72071c5

الإمارات.. الحرارة تصل إلى 43 درجة مع احتمال تساقط أمطار