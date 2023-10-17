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الثلاثاء، 17-10-2023 03:42 م

إخلاء قصر فرساي في فرنسا بسبب إنذار

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الوكيل الإخباري - تم إخلاء قصر فرساي في العاصمة الفرنسية باريس، اليوم الثلاثاء، بسبب إنذار جديد بوجود قنبلة، حيث سيبقى مغلقا طوال النهار كما أفاد مصدر لوكالة "فرانس برس".

وجاء على حساب قصر فرساي في منصة X أنه "لأسباب أمنية يقوم قصر فرساي بإخلاء المكان من الزوار ويغلق أبوابه هذا اليوم". 

وقال مصدر بالشرطة لقناة BFMTV إنه تم اتخاذ قرار الإخلاء بعد تهديد بوجود قنبلة، مؤكدا أن خدمة إزالة الألغام في طريقها إلى الموقع.

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وكان قصر فرساي أخلي أيضا بعد ظهر السبت الماضي بعد إنذار بوجود قنبلة وصل عبر رسالة من مجهول الى موقع moncommissariat.fr.

 

RT

 




 

 


 

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