الخميس 21-09-2023
الوكيل الاخباري

البنك المركزي يُثبت أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية من دون تغيير

وفاة الفنان الاردني خالد الطريفي - صورة

الحبس 3 سنوات لبائع ألبسة مارس البلطجة في الزرقاء

التربية تعلن أسماء المستفيدين من مشروع سكن كريم - أسماء

الملك يهنئ خادم الحرمين الشريفين

كم يبلغ عدد المستثمرين الاجانب الذين حصلوا على الجنسية الأردنية ؟

الأزمات: مستمرون بتنفيذ تمارين محاكاة الكوارث وتقييم "درب الأمان 3" بداية الشهر المقبل

رئيس هيئة الأركان المشتركة يتفقد مركز الإصلاح والتأهيل العسكري

"البلقاء التطبيقية" تنعى نائب رئيسها الأسبق

الإحصاءات: استخدام مركبات عمومية لتنفيذ الدراسات والمسوحات الميدانية

الخميس، 21-09-2023 01:30 م

الداخلية الفرنسية تصف تهديد "القاعدة" بشن هجوم على البلاد بالخطير

650c10fd4c59b7046f765e03


الوكيل الإخباري - قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إن التهديد الذي وجهه تنظيم "القاعدة" الإرهابي ضد وزارته في باريس والسفارة السويدية خطير، ويتطلب مزيدا من اليقظة.

اضافة اعلان


وكان تنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية" قد أصدر نشرة، الأسبوع الماضي، هدد فيها بمهاجمة "الوزارة" في باريس، وتدمير "السفارة السويدية"، وتابع دارمانين، في تصريحاته لراديو RMC: "حقيقة أن القاعدة نشرت، بعد اختفائها لمدة 12 عاما، مثل هذه النشرة، تشكل تهديدا خطيرا للسويد ولنا وكذلك لأي دولة غربية".

وأشار وزير الداخلية إلى أن "التهديد الإرهابي واسع النطاق للغاية"، وشدد على أن وزارته أحبطت 47 هجوما إرهابيا خلال السنوات الست الماضية.


ونوه الوزير كذلك إلى أن "زيادة اليقظة مطلوبة في أي وقت وفي أي مكان".

 

ووفقا له، فإن جهاز المخابرات الفرنسي يمنع وقوع هجوم إرهابي كل شهرين.

 

وسبق أن تحدث دارمانين عن التهديد بهجمات إرهابية في البلاد مخطط لها في الخارج، على غرار هجمات نوفمبر 2015 في باريس، بسبب "الوجود المحدود" للقوات المسلحة الأمريكية والفرنسية في منطقة الساحل والشام وأفغانستان.


وكان تنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية" قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية الساخرة عام 2015.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
p0gf986x

أكثر من 43 ألف نازح في ليبيا نتيجة الإعصار

65080fee42360464687a2655

صحيفة: الجيش الصيني يكشف عن أولى طائراته المسيرة المقاتلة

1688030444381 (1)

البرلمان العربي يدعو لتعزيز التضامن في مواجهة التحديات الراهنة

download

تكساس تفرض 200 دولار ضريبة سنوية على على سائقي السيارات الكهربائية

650be11f4c59b70137702b10

انفجارات في كييف ومناطق أوكرانية أخرى

AP23263409741143-696x464

خلال 24 ساعة .. اعصاران يضربان دولة جديدة ويخلفان ضحايا-فيديو

أخبار متعلقة
650542be4c59b7533017c310

البرهان في زيارة رسمية إلى أوغندا

64f71c594c59b778d129ce36

باريس تبدأ مباحثات مع جيش النيجر لسحب جزء من قواتها

64f570d742360474063b0053

رئيس مجلس السيادة السوداني يتوجه إلى جوبا في زيارة رسمية

233948 (1)

قاض أمريكي: واشنطن تخفي حقيقة فشل الهجوم الأوكراني المضاد

64ef1ee44236043cfd0fbb16

فرنسا تدين "الانقلاب العسكري" في الغابون

64e4850f4236045dec404b2f

كييف تؤكد استلامها الدفعة الأولى من صواريخ SCALP الفرنسية