الداخلية الفرنسية تصف تهديد "القاعدة" بشن هجوم على البلاد بالخطير

الوكيل الإخباري - قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين إن التهديد الذي وجهه تنظيم "القاعدة" الإرهابي ضد وزارته في باريس والسفارة السويدية خطير، ويتطلب مزيدا من اليقظة.

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وكان تنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية" قد أصدر نشرة، الأسبوع الماضي، هدد فيها بمهاجمة "الوزارة" في باريس، وتدمير "السفارة السويدية"، وتابع دارمانين، في تصريحاته لراديو RMC: "حقيقة أن القاعدة نشرت، بعد اختفائها لمدة 12 عاما، مثل هذه النشرة، تشكل تهديدا خطيرا للسويد ولنا وكذلك لأي دولة غربية".



وأشار وزير الداخلية إلى أن "التهديد الإرهابي واسع النطاق للغاية"، وشدد على أن وزارته أحبطت 47 هجوما إرهابيا خلال السنوات الست الماضية.



ونوه الوزير كذلك إلى أن "زيادة اليقظة مطلوبة في أي وقت وفي أي مكان".

ووفقا له، فإن جهاز المخابرات الفرنسي يمنع وقوع هجوم إرهابي كل شهرين.

وسبق أن تحدث دارمانين عن التهديد بهجمات إرهابية في البلاد مخطط لها في الخارج، على غرار هجمات نوفمبر 2015 في باريس، بسبب "الوجود المحدود" للقوات المسلحة الأمريكية والفرنسية في منطقة الساحل والشام وأفغانستان.



وكان تنظيم "القاعدة في شبه الجزيرة العربية" قد أعلن مسؤوليته عن الهجوم على مجلة "شارلي إبدو" الفرنسية الساخرة عام 2015.

RT