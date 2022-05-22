إسبانيا تؤكد تسجيل 31 إصابة بـ جدري القرود

الوكيل الاخباري - أعلنت السلطات الصحية الإسبانية، الأحد، تسجيل 31 إصابة مؤكدة بـ"جدري القرود"، فيما بقي 40 حالة أخرى قيد التحقيق.



وقال وزير الصحة بالعاصمة مدريد إنريكي رويز إسكوديرو، في تصريح صحفي، لقد "تم تسجيل 30 حالة مؤكدة بالفيروس، فيما تقوم السلطات المختصة بالتحقق من 40 حالة أخرى".



وأضاف أن "معظم الحالات المؤكدة سجلت في مدريد، بينما تم رصد الحالات المشتبه بها في 6 مناطق أخرى".



وبهذا الخصوص، قال كبير علماء الأوبئة الإسباني فرناندو سيمون، في تصريح صحفي، إن "انتقال الفيروس كان أعلى من المتوقع".



واستطرد أن "الوضع لا يستدعي القلق المفرط".

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