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الثلاثاء، 14-02-2023 04:42 م

إسبانيا: ليس لدينا من المقاتلات ما تحتاجه أوكرانيا

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الوكيل الإخباري- أعلنت وزيرة الدفاع الإسبانية مارغريتا روبليس أن بلادها ليس في مقدورها مساعدة أوكرانيا بتوريد المقاتلات، حيث لا تمتلك المملكة أنواع الطائرات المقاتلة التي تطلبها كييف.

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وقالت روبليس، التي تشارك في اجتماع وزراء دفاع الناتو في بروكسل اليوم الثلاثاء، في حوار مع قناة 24horas: "طلبت أوكرانيا طائرات مقاتلة لا تملكها إسبانيا. لذلك لا يمكننا المساعدة في هذا المجال".

وفي 31 يناير، قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن واشنطن لن تسلم طائرات مقاتلة من طراز F-16 إلى أوكرانيا.

ويعد ذلك بأيام أعلن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك أنه اقترح على كييف بدء تدريب عناصر من المشاة البحرية وطيارين للمقاتلات الموجودة في خدمة الناتو، في المملكة المتحدة. بيد أن المتحدث باسم سوناك أوضح لاحقا أن الحكومة لم تتخذ قرارا بتسليم المقاتلات إلى أوكرانيا وستتم دراسة الموضوع من نواح مختلفة.

 




 

 


 

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