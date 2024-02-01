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الخميس، 01-02-2024 08:04 ص

إصابة تسعة أشخاص في هجوم بمادة كيميائية سامة جنوب لندن

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الوكيل الإخباري - ذكرت الشرطة البريطانية أن تسعة أشخاص من بينهم أم وطفلان صغيران تم نقلهم إلى المستشفى بعد هجوم بمادة كيميائية سامة جنوب لندن.

وقالت الشرطة إن "أما وطفليها الصغيرين نقلوا إلى المستشفى على جناح السرعة بعد تعرضهم لهجوم بمادة كيميائية مسببة للتآكل في جنوب لندن".

وأشارت إلى أن "المهاجم فر من مكان الحادث، فيما قامت شرطة العاصمة بمطاردته".

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وقال مدير المباحث ألكسندر كاسل: "الضباط موجودون في مكان الحادث، وتم نقل ثلاث مصابين هم امرأة وطفلاها الصغار إلى المستشفى لتلقي العلاج على جناح السرعة".

 

RT

 




 

 


 

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