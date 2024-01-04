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الخميس، 04-01-2024 04:39 م

زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية يغادر العناية المركزة

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الوكيل الإخباري - قال طبيب في كوريا الجنوبية إن زعيم حزب كوريا الديمقراطي المعارض لي جيه-ميونغ خرج من العناية المركزة ويتعافى من جراحة لإصلاح وريد رئيسي تعرض لقطع في هجوم بسكين قبل يومين، وفقاً لوكالة «رويترز».

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وأضاف البروفسور مين سيونغ كي الذي أجرى العملية في مؤتمر صحفي، إن لي يحتاج إلى متابعة مستمرة لأن إصابة الوريد الوداجي كانت صعبة العلاج، ولا يمكن استبعاد مضاعفات ما بعد الجراحة.


وقال مين من وحدة جراحة الأوعية الدموية بمستشفى جامعة سيول الوطنية: «لحسن الحظ، (لي) يتعافى بشكل جيد».


وتعرض لي لهجوم في بوسان من قبل رجل في الستينات من عمره كان واقفاً ضمن حشود المؤيدين واقترب منه في مناسبة عامة، وطعنه في رقبته بسكين.

 

وسرعان ما جرت السيطرة على المعتدي واحتجزته الشرطة.

وقال قاضٍ بالمحكمة، عبر الهاتف، إن محكمة منطقة بوسان أصدرت مذكرة اعتقال رسمية بحقه، مشيرة إلى خطورة التهمة الموجهة إليه واحتمال فراره.

 

الشرق الأوسط

 




 

 


 

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