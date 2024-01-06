تكتم حول دخول وزير الدفاع الأميركي المستشفى

الوكيل الإخباري - قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) في وقت متأخر أمس (الجمعة)، إن الوزير لويد أوستن يعالج في المستشفى منذ يوم الاثنين الماضي بسبب مشكلة صحية غير محددة، دون ذكر تفاصيل عن سبب إبقاء الأمر سراً طوال الأسبوع.

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وأوستن (70 عاماً) هو التالي مباشرة بعد الرئيس جو بايدن في قيادة الجيش الأميركي، وتتطلب واجباته أن يكون متاحاً في أي لحظة للتعامل مع أي أزمة للأمن القومي.



ولم تذكر الوزارة إذا كان أوستن غاب عن الوعي قبل أو بعد دخول مركز والتر ريد الطبي العسكري في الأول من يناير (كانون الثاني)، أو إلى أي مدى ستتولى نائبه كاثلين هيكس مهامه.



تشمل هذه المهام الاستعداد والجاهزية للرد على أي هجوم نووي مرتقب.



وقالت الوزارة، إن أوستن عانى من «مضاعفات في أعقاب إجراء طبي اختياري»، لكنها أمتنعت عن ذكر هذا الإجراء أو المضاعفات التي تعرض لها الوزير.



وقال الميجر جنرال بات رايدر، المتحدث باسم وزارة الدفاع، إن الوزير «يتعافى بشكل جيد ومن المتوقع أن يستأنف مهامه الكاملة اليوم».

الشرق الأوسط