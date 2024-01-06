السبت 06-01-2024
الوكيل الاخباري
 

بينهم 10 آلاف طفل ..29722 شهيدا ومفقودا في غزة

الاحتلال يقصف بيت لاهيا شمال قطاع غزة

كتائب القسام: استهدفنا دبابتين ميركافا في مخيم البريج

ميقاتي: أي تصعيد بجنوب لبنان سيقود المنطقة لانفجار شامل

الاحتلال يعتقل شابين من يعبد على حاجز عسكري جنوب جنين

محلل: الفدرالي الأميركي قد يرفع الفائدة مرة إضافية بالربع الأول

كتائب القسام : فجرنا عبوة ناسفة بقوة إسرائيلية شرق خان يونس

القسام: الإطباق على قوة صهيونية راجلة مكونة من 9 جنود

اشتباكات عنيفة بين المقاومة وجيش الاحتلال غرب مخيم جباليا

كتائب القسام: أجهزنا على 8 جنود إسرائيليين شرق خان يونس

عاجل

كتائب القسام: استهدفنا دبابتين ميركافا في مخيم البريج

السبت، 06-01-2024 01:20 م

شرطة كوريا الجنوبية تحبط محاولة اقتحام مكتب رئيس البلاد

65992aec423604109315a7c2


الوكيل الإخباري - أفادت وكالة "يونهاب" باحتجاز أعضاء رابطة طلابية يسارية حاولوا اقتحام مكتب الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول.

وقالت الوكالة: "قام ضباط شرطة من منطقة يونسان بسيئول اليوم السبت باعتقال 20 عضوا من رابطة الطلاب التقدمية الكورية بتهمة دخول المبنى بشكل غير قانوني".

اضافة اعلان


وأضافت أن مجموعة من الطلاب تجمعت أمام مكتب الرئيس قبل 10 دقائق من محاولة الاقتحام وهتفوا بشعارات مختلفة، بما فيها المطالبة باستقالة الرئيس وإجراء تحقيق خاص في قضية الاحتيال المالي المزعوم لزوجته كيم غون هي.


وذكرت أنه لم يتم الاتفاق على إجراء مظاهرة مسبقا. وطلب أعضاء اتحاد الطلاب عقد اجتماع لهم مع ممثلي الإدارة، وبعد ذلك بدأوا في اقتحام المبنى من خلال البوابات والسياج. وتمكن بعضهم من تجاوز الحاجز، بينما نظم الباقون احتجاجا أمام الحاجز. وقامت الشرطة بنقل المحتجزين إلى مراكز شرطة مختلفة، وتحقق حاليا في ملابسات ودوافع الحادث.


وحقق الحزب الديمقراطي المتحد الذي يحافظ على أغلبية في برلمان البلاد الموافقة على مشاريع قوانين في الجمعية الوطنية لإجراء تحقيقات خاصة مع زوجة رئيس البلاد كيم غون هي، غير أن الرئيس استخدم حق الفيتو ضد هذه المبادرات في اليوم السابق.

 

RT

 




 

 


 

إقرأ ايضا
6599352f4c59b771750b784e

برلين: قوانيننا لا تسمح بتسليم الأوكرانيين المطلوبين للخدمة العسكرية في بلادهم

65993a094c59b76f717eb462

النائب العام الإماراتي يحيل 84 متهما إلى محكمة أمن الدولة

471287

ميقاتي: أي تصعيد بجنوب لبنان سيقود المنطقة لانفجار شامل

65990d764236044108106783

"ديلي إكسبرس": قادة الغرب باتوا يعتبرون أن تقسيم أوكرانيا السبيل الوحيد لتحقيق السلام

٩٩٩

حزب الله: استهدفنا موقع المطلة وثكنة هونين

٧

شركة أمن بحري: تلقينا تقريرا عن حدث أمني في باب المندب

أخبار متعلقة
479460

زعيم المعارضة في كوريا الجنوبية يغادر العناية المركزة

WhatsApp Image 2024-01-03 at 9.02.09 AM

رجل يطلق النار على محكمة قضت بعدم أهلية ترامب للترشح للرئاسة

6592985842360437382bed6d

فرنسا.. إضرام النيران في 745 سيارة ليلة رأس السنة

image (20)

إعادة فتح محطة سكك حديدية في ألمانيا بعد إغلاقها بسبب تهديد أمني

image (10)

أغلبية دول الاتحاد الأوروبي تقرّ بدء مفاوضات انضمام أوكرانيا

230771

الأمن المصري يلقي القبض على إسرائيلي في البحر