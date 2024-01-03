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الأربعاء، 03-01-2024 09:04 ص

رجل يطلق النار على محكمة قضت بعدم أهلية ترامب للترشح للرئاسة

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الوكيل الإخباري - أعلنت الشرطة الأمريكية أنها ألقت القبض على رجل بعد أن اقتحم مقر المحكمة العليا في ولاية كولورادو وأطلق النار من سلاح ناري داخل المبنى مما أدى لأضرار مادية جسيمة.

وكانت المحكمة العليا في كولورادو أعلنت مؤخرا أن الرئيس السابق دونالد ترامب ليس أهلا للترشح للرئاسة في الولاية الواقعة في غرب الولايات المتحدة، لكن الشرطة استبعدت وجود رابط بين هذه القضية وعملية اقتحام المبنى. 

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وقالت شرطة كولورادو إن الرجل المسلح الذي يدعى براندون أولسن (44 عاما) اقتحم ليل الاثنين الثلاثاء مبنى المحكمة الواقع في مدينة دنفر، موضحة أن الأحداث بدأت حين كان هذا الرجل يقود سيارته في الشارع الذي تقع فيه المحكمة فاصطدم بسيارة أخرى، في حادث مروري عمد على إثره إلى تصويب مسدسه باتجاه سائق السيارة الأخرى.


وذكرت أن هذا الرجل المسلح ما لبث أن أطلق النار على نافذة مبنى المحكمة العليا المجاور لموقع الحادث المروري ودخل إلى المبنى، مشيرة إلى أن المسلح وجد داخل المبنى حارسا أعزل فهدده بسلاحه الناري وانتزع منه المفاتيح وصعد إلى الطابق السابع من المبنى حيث أطلق النار مجددا مرات عدة.


وبعد مرور حوالي ساعتين على بدء الواقعة سلم المسلح نفسه لسلطات إنفاذ القانون. 


وقالت الشرطة في بيانها "هناك أضرار كبيرة وواسعة النطاق في المبنى. التحقيق لا يزال جاريا"، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابة بشرية. 


وأضافت: "في الوقت الحالي، نعتقد أن الأمر لا علاقة له بالتهديدات التي وجهت سابقا إلى قضاة المحكمة العليا في كولورادو".


ونقلت شبكة CNN عن سجلات السجن أنه من المقرر أن يمثل الرجل المتهم بإطلاق النار أمام القاضي اليوم الأربعاء، وأن التهم الموجهة إليه هي الحرق العمد من الدرجة الأولى والسرقة المشددة والسطو من الدرجة الثانية.

 

RT

 




 

 


 

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