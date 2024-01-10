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الأربعاء، 10-01-2024 11:29 ص

الخارجية الروسية: لم تردنا أي معلومات عن تعرّض الروس للأذى في الإكوادور

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الوكيل الإخباري - أكدت متحدثة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الوزارة لم تتلقّ أي أنباء عن تعرض الروس في الإكوادور للأذى، في ظل الاضطرابات التي اندلعت مؤخرا في البلد المذكور.

وأشارت زاخاروفا إلى أن السفارة الروسية بالإكوادور حذرت المواطنين الروس من زيارة هذا البلاد.

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وقالت في حديث لإذاعة "سبوتنيك" اليوم الأربعاء: "السفارة تتابع وضع الروس في الإكوادور عن كثب. الحمد لله لم يتم حتى الآن تسجيل أي حوادث تعرض لها الروس هناك".


ونشطت جماعات الجريمة المنظمة في الإكوادور بشكل حاد في الآونة الأخيرة، وأعلن رئيس الإكوادور دانييل نوبوا أن البلاد في حالة صراع داخلي مسلح.


وفي وقت سابق ذكرت الشرطة أن ما لا يقل عن 10 أشخاص بينهم ضابطا شرطة قتلوا جراء أعمال الشغب في مدينتي غواياكيل ونوبول.

 

RT

 




 

 


 

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