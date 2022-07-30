إصابة عشرة متظاهرين في بغداد

الوكيل الإخباري - أصيب عشرة متظاهرين في التظاهرة التي حصلت اليوم السبت في محيط المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

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وقال مصدر بالشرطة العراقية، اليوم، أن قوات مكافحة الشغب واجهت حشود كبيرة من المتظاهرين التابعين للتيار الصدري بخراطيم المياه، وكذلك بالقنابل الصوتية والمسيلة للدموع لمنع وصولهم إلى عمق المنطقة الخضراء.



وأضاف أن المواجهة أدت إلى إصابة عشرة أشخاص متظاهرين نقلوا على أثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج.



وذكرت المصادر أن حشود المتظاهرين تزداد حول محيط المنطقة الخضراء للوصول إلى مقر مجلس القضاء الأعلى الذي احتج عليه التيار الصدري.

بترا